Heute (25. November) hat die Aktion „16 Tage gegen Gewalt“ begonnen. Dabei wird weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Die Aktion dauert bis 10. Dezember. Noch immer kommt es weltweit und auch in Österreich zu Gewalt gegen Frauen. In Österreich sind in diesem Jahr 26 Frauen ermordet worden.

Veranstaltungen sind geplant

In der Steiermark wird es viele Veranstaltungen und Aktionen geben. Zum Beispiel gibt es einen Tag, an dem öffentliche Gebäude mit der Farbe Orange beleuchtet werden. In Graz wird bei Kino-Besuchen die Aktion #SchauNichtWeg zu sehen sein. Außerdem werden in Graz 25 Tafeln mit der Aufschrift „STOPP GEWALT“ aufgestellt. Darauf ist die Notruf-Nummer der Grazer Frauen-Häuser und dem Männer-Notruf zu finden.