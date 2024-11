Vor 20 Jahren ist das Computer-Spiel World of Warcraft (WoW) erschienen. Es gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Computer-Spielen aller Zeiten. WoW wird vor allem online gespielt. Spielerinnen und Spieler zahlen monatlich einen Geld-Betrag, um WoW online spielen zu können.

In World of Warcraft geht es um eine Fantasie-Welt mit Elfen, Zwergen, Drachen oder Orcs. Jeder Spieler wählt eine Figur und versucht, Punkte zu sammeln. World of Warcraft ist ein sehr umfangreiches Spiel mit vielen Spiel-Möglichkeiten.