Am Donnerstag (21. November) wurde in Graz die Weihnachts-Beleuchtung eingeschaltet. 60 Plätze und Straßen sind beleuchtet. Über 700.000 Lampen wurden dafür verwendet. Der Uhr-Turm ist wieder ein Foto-Point. Zusätzlich gibt es am Schlossberg-Platz einen neuen Foto-Point.

Die Beleuchtung ist bis 6. Jänner von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet. Zu Weihnachten und zu Silvester wird die Beleuchtung bis 2 Uhr in der Früh leuchten.