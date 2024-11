In Graz-Puntigam soll ein neues Bezirks-Zentrum entstehen. Das ist ein Vorschlag des Bezirks-Vorstehers, den er im Dezember an die Verantwortlichen der Stadt Graz weiterleiten will. Geplant ist das neue Bezirks-Zentrum in der Nähe des Cineplexx-Kinos. Im neuen Bezirks-Zentrum soll es eine Service-Stelle der Stadt Graz, eine Polizei-Stelle und ein Gesundheits-Zentrum geben.