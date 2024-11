In den Bundes-Staaten Washington und Kalifornien an der US-West-Küste hat es in den letzten Tagen schwere Unwetter mit starken Regenfällen und Wind-Böen gegeben. Wegen den Unwettern waren am Mittwoch-Abend (20. November) rund 350.000 Personen ohne Strom. In der Groß-Stadt San Francisco mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden. Im Bundesstaat Washington sollen bei den Unwettern 2 Menschen gestorben sein.

Bis zum Wochenende könnte es weitere Unwetter mit Schlamm-Lawinen und starken Schnee-Fällen geben.