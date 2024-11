Für das beliebte Videospiel „Minecraft” sind spezielle Freizeitparks geplant. Die „Minecraft”-Freizeitparks soll es ab dem Jahr 2026 in den USA und in Groß-Britannien geben. In diesen Freizeitparks wird es verschiedene Figuren und Charaktere aus dem Videospiel zu sehen geben. Geplant sind Restaurants, Ferien-Unterkünfte und andere Geschäfte.

Alles Eckig

Minecraft ist ein Video-Spiel aus dem Jahr 2009 und gehört bis heute zu den beliebtesten Videospielen. Kein anderes Videospiel wurde öfters verkauft als Minecraft. In dem Spiel ist alles eckig. Es sieht ein bisschen aus wie Lego. Man kann in dem Spiel mit den Blöcken bauen. Man kann sie aufnehmen und wieder hinsetzen. Die Spieler erkunden die Welt und bauen Roh-Stoffe, wie Holz oder Eisen, ab. Daraus bauen sie Werkzeuge und Gebäude. Man kann auch die Landschaft umbauen. Es tauchen Monster auf, gegen die man kämpft.

Eigener Kinofilm

Am 4. April 2025 soll auch ein Film über Minecraft in die Kinos kommen. Der Film heißt „A Minecraft Movie”. In diesem Film werden US-Schauspieler Jason Momoa, Jack Black und Emma Myers die Hauptrollen spielen. Emma Myers ist bekannt aus ihrer Rolle in der Serie “Wednesday”.