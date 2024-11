Der deutsche Mode-Designer Wolfgang Joop feierte am Montag (18. November) seinen 80. Geburtstag. Er wurde am 18. November 1944 auf einem Bauernhof in Potsdam geboren. Wolfgang Joop ist nicht nur Mode-Designer, sondern auch Künstler, Schriftsteller und Schauspieler.

Joop gründete unter anderem das Berliner Mode-Unternehmen „Wunderkind”. Über Wolfgang Joop und sein Leben wird es 2025 in Potsdam eine Ausstellung geben.