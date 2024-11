Seit Ende September 2024 ist das Stubenberg-Haus am Schöckl geschlossen. Nun hat der Alpen-Verein Graz neue Pächter gefunden. Die neuen Pächter heißen Carina und Wilfried Brauchart. Die alten Pächter des Stubenberg-Hauses Michael Weixler waren über 10 Jahre die Betreiber des Stubenberg-Hauses.

Am 5. April öffnet das Stubenberg-Haus wieder. An Sonn- und Feiertagen wollen die neuen Pächter einen „Schöckl-Brunch“ servieren. Das Stubenberg-Haus ist an 6 Tagen in der Woche geöffnet.

Stubenberg-Haus

Das Stubenberg-Haus hat 90 Sitzplätze in den Gast-Stuben und 120 Plätze auf der Terrasse. Gäste können auch übernachten. 13 Gäste-Zimmer stehen zur Verfügung.