In der vergangenen Nacht (17. November) hat die Mannschaft Cleveland Cavaliers in der nord-amerikanischen Basketball-Liga NBA ihr 15. Spiel in Folge gewonnen. Damit hat Cleveland alle 15 Saison-Spiele 2024-25 gewinnen können. So viele Spiele zum Saison-Start zu gewinnen, ist erst 4 Mannschaften in 78 Jahren gelungen. Eine NBA-Saison besteht aus 82 Spielen. Nachdem jede Mannschaft 82 Spiele gespielt hat, kommen die besten 16 Mannschaften in die Playoffs und spielen um die Meisterschaft.