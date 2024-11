Mehr als 20 bekannte österreichische Journalistinnen und Journalisten sowie bekannte Personen haben am Sonntag-Abend (17. November) angekündigt, die Social-Media-Plattform “X” (Twitter) zu verlassen. Dazu verwenden sie das Hashtag #eXit. Zu den Personen gehören zum Beispiel Armin Wolf (ORF), Michael Jungwirth (Kleine Zeitung), Corinna Milborn (Puls 4), Florian Klenk (Falter). Viele weitere Journalistinnen und Journalisten haben sich angeschlossen.

Nicht nur in Österreich, sondern international gibt es immer mehr Nutzer, die “X” (Twitter) verlassen. Ein Grund dafür ist, dass immer mehr Falsch-Informationen und Hass-Reden verbreitet werden. Immer öfter sind auf X rechtsextremistische und andere strafbare Inhalte zu finden. All dies hat sehr stark zugenommen, seit Elon Musk 2022 Twitter gekauft und in X umbenannt hat. Musk hat zum Beispiel viele Menschen entlassen, die in der Abteilung zur Bearbeitung von Falsch-Informationen gearbeitet haben.

Viele Nutzerinnen und Nutzer von X wechseln zu einer neuen Nachrichten-Plattform namens “Bluesky”.