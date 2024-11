Heute (18. November) ist der neue Radweg am Joanneum-Ring befahrbar. Das Projekt war schon sehr lange in Planung. Durch den neuen Radweg ist es möglich, die Innenstadt mit dem Fahrrad auf Rad-Wegen zu umfahren. Dies war bisher nicht möglich.

2-spurig aufgebaut

Der neue Radweg betrifft den Bereich zwischen der Oper Graz und dem Radetzky-Spitz. Damit ist der Platz vor der Kreuzung zwischen Joanneum-Ring, Radetzky-Straße und Neutor-Gasse gemeint. Der Radweg am Joanneum-Ring ist breit genug für 2 Spuren. Das heißt, er ist in beide Richtungen befahrbar.

Viele Projekte bis ins Jahr 2030

In der Neutor-Gasse gibt es ebenfalls einen neuen Radweg, der vor kurzem eröffnet wurde. Beide Radwege gehören zu einem Verkehrs-Plan des Landes Steiermark in Zusammenarbeit mit der Stadt Graz. In der Steiermark sollen bis 2030 rund 100 Millionen Euro für Rad- und Gehwege ausgegeben werden.