Oftmals gelten U-Bahn-Stationen als weniger schöne Bauten. In vielen Städten gibt es jedoch besonders schöne U-Bahn-Stationen. In den Städten Neapel, Stockholm, Berlin, Paris, Budapest, New York, Prag, London, Lissabon und Taschkent gibt es schön gestaltete U-Bahn-Stationen.

Verzierungen in den U-Bahn-Stationen

Die U-Bahn-Station „Toledo“ in Neapel wurde von Óscar Tusquets und William Kentridge gestaltet. Rund um die Roll-Treppe ist wie ein Meer gestaltet. Die schwedische Stadt Stockholm hat ebenfalls viele schöne U-Bahn-Stationen. Eine davon ist die „T-Centralen“-Station. Die Wände der „T-Centralen“-Station haben eine schöne Verzierung. In Berlin gibt es viele schöne alte Stationen wie die Haltestelle „Rathaus Spandau“.

Auch in Paris, Budapest, New York, Prag, London und Lissabon gibt es künstlerisch schön gestaltete U-Bahn-Stationen. Weniger bekannt sind die U-Bahn-Stationen in Taschkent (Usbekistan). Viele der U-Bahn-Stationen in Taschkent haben aufwendige dekorierte Mosaik-Wände.