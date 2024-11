Seit knapp 1.000 Tagen gibt es in der Ukraine Krieg. Am 24. Februar 2022 hat die russische Armee einen großen Angriff auf die Ukraine begonnen. Seither sind tausende Menschen getötet und Millionen von Menschen vertrieben worden. Im Winter hat Russland wiederholt Strom-Werke und andere Strom-Anlagen zerstört.

Die ukrainischen Politikerinnen und Politiker befürchten einen schwierigen Winter 2024-25. Im gesamten Land kam es am vergangenen Wochenende zu Raketen- und Drohnen-Angriffen Russlands. In vielen Regionen wurde die Strom-Versorgung unterbrochen oder musste beendet werden. In der Ukraine wird es im Winter sehr kalt. Dies führt zum Beispiel dazu, dass Menschen ihr Zuhause verlassen müssen.