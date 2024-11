Am 30. November soll die Straßenbahn-Linie 5 in Graz wieder fahren. Damit wird nach 2 Jahren die Groß-Baustelle in Graz-Puntigam geschlossen. In Zukunft wird die Straßenbahn-Linie 2-gleisig zwischen Zentral-Friedhof und Graz-Puntigam fahren. Damit wird erreicht, dass die Straßenbahn öfter fahren kann. Das ist vor allem morgens und nachmittags wichtig, wenn viele Menschen unterwegs sind.