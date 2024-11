Gestern (14. November) hat die österreichische Herren-Fußball-National-Mannschaft gegen Kasachstan gespielt. Das Spiel fand in der kasachischen Stadt Almaty statt. Österreich hat das Spiel gegen Kasachstan mit 2 zu 0 Toren gewonnen. Die Tore haben Christoph Baumgartner und Michael Gregoritsch geschossen. Das Spiel war Teil der UEFA Nations-League.

Nach 4 Spielen liegt Österreich auf Platz 1 der Gruppe B in der UEFA Nations-League. Am Sonntag (17. November) findet das letzte Spiel der Nations-League statt. Österreich wird in Wien gegen Slowenien spielen. Wenn Österreich dieses Spiel gewinnt, könnte die National-Mannschaft den 1. Platz in der Gruppe schaffen.