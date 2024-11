Beim Länder-Spiel heute (14. November) in Paris zwischen Frankreich und Israel gelten besondere Sicherheits-Bestimmungen. Ein Grund dafür sind die Angriffe auf israelische Fans in Amsterdam vor einer Woche.

Im Stadion „Stade de France“ sind für das Spiel 20.000 Besucherinnen und Besucher erlaubt. Rund um das Spiel gelten besondere Sicherheits-Bestimmungen. Mehr als 4.000 Polizistinnen und Polizisten sind für die Sicherheit eingeplant. Beim heutigen Länder-Spiel soll auch der französische Präsident Emmanuel Macron unter den Zuschauern sein.

Nations-League

Das Länder-Spiel zwischen Frankreich und Israel ist Teil der UEFA Nations-League. Die Nations-League findet zusätzlich zu Fußball-Welt-Meisterschaften (WM) und Europa-Meisterschaften (EM) statt. Wenn Mannschaften in der Nations-League gut spielen, können sie zusätzliche Möglichkeiten bekommen, bei einer WM oder EM mitzuspielen. Frankreich und Israel spielen in der diesjährigen Nations-League in einer Gruppe mit Italien und Belgien.