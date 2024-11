Der legendäre Boxer Mike Tyson wird am Samstag (16. November) wieder an einem offiziellen Box-Kampf teilnehmen. Sein Gegner heißt Jake Paul. Er ist 31 Jahre jünger als Mike Tyson, der 58 Jahre alt ist. Der Box-Kampf zwischen Tyson und Paul hätte schon im Juli stattfinden sollen. Der Box-Kampf findet im Football-Stadion in Dallas vor 80.000 Zuschauern statt. Für den Box-Kampf sind 8 Runden mit jeweils 2 Minuten geplant.

Besondere Karriere

Mike Tyson gilt als einer der außergewöhnlichsten Profi-Boxer aller Zeiten. Mit 20 Jahren wurde er zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten im Schwer-Gewicht. Im Jahr 1997 kam es im Box-Kampf zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield zu einem Zwischenfall. Tyson hat in diesem Kampf seinem Gegner Holyfield ein Stück eines Ohrs abgebissen.