Edin Hasanovic und Melika Foroutan werden ab Herbst 2025 als Ermittlerinnen in der beliebten Fernseh-Sendung „Tatort“-Frankfurt zu sehen sein. Diese Rollen wurden bisher von Margarita Broich und Wolfram Koch gespielt. Gemeinsam haben die beiden 19 Folgen in 10 Jahren gespielt.

Die Fernseh-Sendung „Tatort“ gibt es seit mehr als 50 Jahren

„Tatort“ ist eine besonders beliebte deutsche Krimi-Fernseh-Serie. Die Fernseh-Sendung spielt an verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. An jedem Ort der „Tatort“-Reihe gibt es 2 Ermittler, die erfundene Mord-Fälle untersuchen und lösen. Die Krimi-Serie „Tatort“ gibt es seit dem Jahr 1970.