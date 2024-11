Am vergangenen Mittwoch (6. November) ist ein Hurrikan über Kuba gezogen. Wenige Tage später hat es am Sonntag (10. November) 2 schwere Erdbeben auf der Insel in der Karibik gegeben.

Zuerst kam der Hurrikan

Der Hurrikan „Rafael“ führte zu Zerstörungen mit großem Strom-Ausfall. In fast ganz Kuba gab es knapp 2 Tage hintereinander keinen oder nur wenig Strom. Dagegen protestierten die Menschen. In Kuba zu protestieren kann gefährlich sein. Kuba gilt als ein Land, in dem das Recht auf Demonstration eingeschränkt wird.

2 schwere Erdbeben

Wie schlimm die Schäden nach dem Erdbeben sind, ist noch unklar. Die beiden Erdbeben von Sonntag hatten eine Stärke von 5,8 und 6,8 nach Richter. Die Richter-Skala gibt an, wie stark ein Erdbeben ist. Sie reicht von 1 bis 10, wobei 10 die höchste Stufe ist. Bei Stufe 10 würde es zu extremen Schäden in einem Umkreis von mehr als 1.000 Kilometern kommen.