Heute (11. November) startet in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die Weltklima-Konferenz der UNO. Einige Beauftragte der afghanischen Taliban-Regierung werden an der Konferenz teilnehmen. Auf der Weltklima-Konferenz besprechen Vertreterinnen und Vertreter aus 190 Ländern, wie die Ziele des Klima-Schutz-Abkommens aus dem Jahr 2015 umgesetzt werden. Dafür gibt es über 11 Tage Verhandlungen zwischen den Ländern.

Afghanistan ist ein Land, das sehr stark vom Klima-Wandel betroffen ist.

Anerkennung der Taliban-Regierung durch andere Länder fehlt

Noch ist unklar, wie die anderen Länder bei der UNO-Klimakonferenz mit den Taliban-Beauftragten umgehen werden. Kein Land der Welt hat die Taliban-Regierung von 2021 anerkannt.

Militär-Putsch

Die Taliban sind seit 2021 in Afghanistan an der Macht. Sie haben die damalige Regierung mit Militär-Gewalt vertrieben und herrschen seither über das Land. Die Taliban setzen eine besonders strenge Auslegung des Islam in Afghanistan durch. Dazu gehört zum Beispiel, dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht sprechen dürfen.