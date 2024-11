Für die Matura an den Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) ist eine Abschluss-Arbeit erforderlich. Für diese Abschluss-Arbeit dürfen dieses Jahr ausdrücklich Programme mit Künstlicher Intelligenz (KI) verwendet werden. Es muss in den Abschluss-Arbeiten gekennzeichnet sein, welche Informationen aus KI-Programmen stammen. Die Einzelheiten für die neue Abschluss-Arbeit an den AHS sind noch nicht bekannt. Vor diesem Jahr wurde die Abschluss-Arbeit „Vorwissenschaftliche Arbeit“ genannt.

Es gibt viele KI-Programme, die beim Schreiben eines Textes eingesetzt werden können. Ein KI-Programm ist zum Beispiel ChatGPT.