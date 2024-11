In den Ausgrabungs-Stätten in Pompeji gibt es ab 15. November 2024 ein tägliches Besucher-Limit. Das bedeutet, dass nur eine bestimmte Anzahl an Menschen die Ausgrabungs-Stätten täglich besuchen darf. Ist die Zahl von 20.000 Personen erreicht, werden keine Eintritts-Karten mehr verkauft. Die Ausgrabungs-Stätten in Pompeji gehören zu den beliebtesten Touristen-Attraktionen Italiens. Jährlich besuchen mehr als 4 Millionen Besucherinnen und Besucher Pompeji.

In Pompeji war es im Jahr 79 nach Christus zu einem großen Unglück gekommen. Nachdem der Vulkan Vesuv ausgebrochen war, wurde die Stadt mit Asche, Schlamm und Lava überdeckt. Viele Gebäude aus der damaligen Zeit können in den Ausgrabungs-Stätten besucht werden.