Die Rock-Band „The Cure“ mit Sänger Robert Smith hat ein neues Musik-Album mit dem Titel „Songs of a Lost World“ veröffentlicht. Es ist das 1. Album der Band seit 16 Jahren. „The Cure“ ist eine berühmte Rock-Band aus England, die es seit dem Jahr 1978 gibt. Die Band wurde weltweit erfolgreich. Bis heute sind Lieder wie „Boys Don’t Cry“, „Friday I’m in Love“ oder „Pictures of You“ vielen Menschen bekannt.

Typisch für die Band ist die schwarze Kleidung, das auffällige Make-up und die unfrisierten Haare von Sänger Robert Smith.