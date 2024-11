Am Samstag (2. November) wurde der Doppel-Mörder von Ober-Österreich tot in einem Wald beim Ort Arnreit aufgefunden. Der Mann hieß Roland D. und war verantwortlich für den Mord an 2 Menschen am 28. Oktober 2024. Nachdem er 2 Menschen erschossen hatte, war Roland D. auf der Flucht. Weil er als gefährlich galt, suchten viele Polizistinnen und Polizisten nach ihm.

Die Polizei macht mit der Untersuchung des Mord-Falls vom 28. Oktober weiter. Sie vermutet, dass Roland D. Selbst-Mord begangen haben könnte.