Im Jahr 1984 wurde der deutsche Fernseh-Sender 3sat gegründet. Dieses Jahr feiert der Fernseh-Sender das 40-jährige Jubiläum. 3sat ist ein staatlicher deutscher Fernseh-Sender. In Zusammenarbeit mit dem ORF ist 3sat in Österreich verfügbar. Auch in der Schweiz gibt es den Fernseh-Sender 3sat.

Fernseh-Sender für Kultur

3sat ist ein Fernseh-Sender, auf dem Sendungen aus den Bereichen Kultur, Natur und Wissenschaft zu sehen sind. Einige Dokumentationen auf 3sat sind eigene Produktionen. Die wichtigste Fernseh-Sendung von 3sat ist die Übertragung des Bachmann-Preises. Das ist ein wichtiger Preis in der deutschsprachigen Literatur.