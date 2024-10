Der britische Komiker und Schauspieler John Cleese ist am 27. Oktober 85 Jahre alt geworden. Cleese ist einer der bedeutendsten Komiker Groß-Britanniens in der Geschichte. Bekannt ist er unter anderem für seine Auftritte mit der Künstler-Gruppe „Monty Python“. Einer der bekanntesten Filme der Gruppe ist der Film „Das Leben des Brian“. Cleese hat in vielen anderen Serien und Filmen mitgespielt. In Harry Potter spielte er in 2 Filmen einen Geist.