Am Dienstag (29. Oktober) hat die letzte Wahl-Veranstaltung von Kamala Harris (Demokratische Partei) vor den Wahlen stattgefunden. Die Wahl-Veranstaltung fand vor dem Weißen Haus in der Hauptstadt Washington statt. Bei der Wahl-Veranstaltung sollen rund 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauer teilgenommen haben.

Aufruf von Kamala Harris

Kamala Harris hat eine Rede gehalten. In dieser Rede rief sie die Menschen auf, am 5. November wählen zu gehen. Kamala Harris redete auch über Donald Trump. Sie bezeichnete ihn als „Tyrannen”, der sich über Menschen lustig mache. Kamala Harris will eine Präsidentin für alle Menschen in den USA sein.

Spannende Wahl

Die US-Präsidentschaftswahlen finden am 5. November statt. Für die Demokratische Partei tritt Kamala Harris an. Donald Trump ist Kandidat für die Republikanische Partei. Die Wahl könnte sehr knapp werden.