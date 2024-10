Am Dienstag (29. Oktober) ist in der Innen-Stadt von Oslo eine Straßen-Bahn entgleist und in ein Geschäft gekracht. Dabei wurde das Geschäft zerstört und 4 Personen leicht verletzt. Die Storgata-Straße im Zentrum von Oslo wurde nach dem Unfall gesperrt. Die Storgata ist eine der ältesten Straßen in der norwegischen Hauptstadt.