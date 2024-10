Der bekannte englische Fußball-Verein Manchester United hat heute (28. Oktober) die Entlassung von Trainer Erik ten Hag bekanntgegeben. Das bedeutet, dass ten Haagen nicht mehr Trainer von „ManU“ ist. ManU ist eine bekannte Abkürzung für den Verein aus Manchester.

Nach 9 Spielen in der Premier-League-Saison 2024-25 liegt ManU nur auf Platz 14 der Tabelle. Die Besitzer des Vereines wollen aber bessere Ergebnisse. ManU hat insgesamt 20-mal die englische Meisterschaft gewonnen. Das ist mehr als jeder andere Verein in England. Das „Old-Trafford“-Stadion in Manchester gehört zu den bekanntesten Fußball-Stadien weltweit.