Der große Auto-Hersteller Volks-Wagen (VW) soll angeblich planen, 3 Werke in Deutschland zu schließen. Zehntausende Menschen könnten ihren Arbeits-Platz bei VW-Deutschland verlieren. Dies kündigte der Betriebsrat von VW am Montag (28. Oktober) an. Derzeit laufen die Gehalts-Verhandlungen. VW möchte zum Beispiel Löhne bei VW durchschnittlich um 10 Prozent kürzen. Der VW-Chef Oliver Blume hat sich noch nicht persönlich zu den angeblichen Einsparungen geäußert.

Bei VW-Deutschland arbeiten mehr als 120.000 Menschen. VW hat 10 Auto-Werke über Deutschland verteilt. Das größte Werk befindet sich in Wolfsburg. VW hat eine wichtige Bedeutung für die Wirtschaft in Deutschland.