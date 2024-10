Am vergangenen Wochenende wurde im bekannten Tiroler Ski-Ort Sölden die neue Ski-Saison 2024-25 eröffnet. Bei den Ski-Bewerben in Sölden am Samstag (26. Oktober) und Sonntag (27. Oktober) gab es einen neuen Besucher-Rekord. Insgesamt sollen rund 33.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort gewesen sein.

Beim Riesentor-Lauf am Sonntag (27. Oktober) absolvierte Marcel Hirscher sein 1. Rennen nach 5 Jahren Pause. Marcel Hirscher fährt seit dieser Saison nicht mehr für Österreich, sondern für die Niederlande. Hirscher war vor seiner Pause ein sehr erfolgreicher Ski-Fahrer.

Der Norweger Lucas Braathen absolvierte sein 1. Rennen nach 1 Jahr Pause. Er fährt jetzt für Brasilien. Er schaffte beim Riesentor-Lauf den 4. Platz. Damit hat Brasilien zum 1. Mal in der Geschichte Weltcup-Punkte im Ski-Fahren geschafft.