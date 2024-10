Gestern (27. Oktober) hat in New York die letzte Wahlkampf-Veranstaltung Donald Trumps vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November stattgefunden. Die Wahlkampf-Veranstaltung fand im berühmten Madison Square Garden in New York-Manhattan statt. Kamala Harris hatte ihre letzte Wahlkampf-Veranstaltung am Samstag (26. Oktober) in der Groß-Stadt Philadelphia abgehalten.

Viele Auftritte in New York

Unter den knapp 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war der Ex-Wrestler Hulk Hogan und der US-Milliardär Elon Musk, die eine Rede hielten. Aufgetreten bei der Wahl-Veranstaltung ist ein Komödiant mit dem Namen Tony Hynchcliffe. Er machte sich in seinem Auftritt über Puerto Rico und Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikaner lustig.

Spannende Wahl

Die Wahl zum US-Präsidenten findet am 5. November 2024 statt. Die Wahl gilt als äußerst knapp. Beide Kandidaten haben Chancen, die Wahl zu gewinnen.