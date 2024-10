Gestern (22. Oktober) feierte die Fernseh-Sendung „Markus Lanz“ die Ausstrahlung der 2.000 Folge. Der Moderator Markus Lanz empfängt Gäste, um gemeinsam zu diskutieren. Gezeigt wird die Fernseh-Sendung im deutschen Sender ZDF. Markus Lanz ist bekannt dafür, sich besonders genau auf die Gäste in der Sendung vorzubereiten. Ebenfalls bekannt ist er für seine höfliche Art in Interviews.

Die US-Präsidentschafts-Wahlen als Thema für die 2.000 Folge

Für die 2.000 Folge führte Markus Lanz ein Gespräch mit Korrespondentinnen in den USA. Ein Korrespondent ist ein Journalist eines Fernseh-Senders in einem anderen Land. Die eingeladenen Gäste diskutierten mit Lanz über die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November.