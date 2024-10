Gestern (22. Oktober) hat Dominic Thiem in der 1. Runde des Tennis-Turniers in Wien gegen den Italiener Luciano Darderi in 2 Sätzen verloren. Für Thiem war es das letzte Spiel als professioneller Tennis-Spieler.

Sein 1. Spiel als Profi machte Dominic Thiem im Jahr 2011. Sein größter Erfolg ist der Gewinn der US-Open 2020.