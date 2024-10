Der Schauspieler Michael Newman ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle in der Fernseh-Serie „Baywatch“. In dieser Fernseh-Serie spielte er einen Rettungs-Schwimmer. Michael Newman hat auch als echter Rettungs-Schwimmer in Los Angeles gearbeitet.

Seit dem Jahr 2007 litt Michael Newman an der schweren Nerven-Krankheit Parkinson.