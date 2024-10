In Toulouse wurde aus mehr als 65 SUVs die Luft aus den Reifen gelassen

In der französischen Stadt Toulouse haben Aktivisten aus 65 SUV-Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Dies gilt als Rache für einen tödlichen Unfall in Paris am 15. Oktober. Die Staats-Anwaltschaft ermittelt gegen den Autofahrer wegen Mord-Verdacht.