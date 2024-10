Am Samstag (19. Oktober) soll die militärisch-politische Organisation Hisbollah ein Privat-Haus des israelischen Premier-Ministers Benjamin Netanjahu mit einer Kampf-Drohne angegriffen haben. Das Haus befindet sich im Ort Cesarea.

Netanjahu und seine Frau sollen sich nicht im Haus aufgehalten haben zum Zeitpunkt des Angriffs. Netanjahu vermutet, dass der Iran die Hisbollah unterstützt haben soll. Er kündigte an, dass sich Israel für den Angriff rächen werde.

Israel und Hisbollah führen Krieg gegeneinander

Die Hisbollah und Israel sind verfeindet. Seit einigen Wochen führen die Hisbollah und Israel einen Krieg gegeneinander. Israel greift viele Orte im Libanon an. Deswegen mussten hunderttausende Menschen aus ihrem Zuhause flüchten. Die Hisbollah schießt regelmäßig Raketen und Kampf-Drohnen auf unterschiedliche Orte in Israel. Im Norden von Israel mussten deswegen zehntausende Menschen in andere israelische Orte flüchten.