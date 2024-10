Am Samstag (19. Oktober) fand in Graz ein besonderes Fußball-Spiel statt. Sturm Graz und der GAK spielten zum 1. Mal seit 17 Jahren wieder in der Fußball-Bundesliga gegeneinander. Sturm Graz gewann das Spiel mit 5 zu 2 Toren.

Besonderes Spiel

Das Derby zwischen Sturm Graz und dem GAK war ein Spiel, auf das sich die Fans sehr gefreut hatten. Rund um das Stadion galten besondere Sicherheits-Bestimmungen. Die Einsatz-Kräfte berichteten, dass es relativ ruhig geblieben war rund um das Spiel.

Sturm auf Platz 1, der GAK auf Platz 12

Nach dem Sieg ist Sturm Graz auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle. Der GAK ist derzeit auf dem letzten Platz. Von den ersten 10 Spielen der Bundesliga-Saison 2024-25 konnte der GAK bisher kein Spiel gewinnen.