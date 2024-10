Am Montag (14. Oktober) wurde der neue Standort der Chemie Akademie in Graz eröffnet. Das Gebäude mit dem Namen „Rosenhof“ befindet sich auf dem Gelände der Wirtschafts-Kammer und des FH Campus02. Im neuen Gebäude soll es Forschungs-Arbeit im Bereich Chemie geben. Dazu gehört ein eigenes Kolleg und eine Schule im Bereich Chemie. Auch Weiter-Bildungen sollen in der Chemie-Akademie angeboten werden. Die Chemie-Akademie verfügt über moderne Labore, in denen Versuche durchgeführt werden können.