Bereits 2012 schloss Giga-Sport 12 Filialen in Tschechien und der Slowakei. Nun werden 4 von 14 Filialen in Österreich geschlossen. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihren Job. Die Filialen in Leoben, Wolfsberg, Spittal/Drau und Innsbruck werden geschlossen.

Giga-Sport hatte in den letzten Jahren mit weniger Umsatz zu kämpfen. Besonders die Covid 19-Pandemie war für den Sport-Handel herausfordernd.