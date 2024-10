Das Lokal „Truth & Dare“ befindet sich in Wien. Bereits zum 3. Mal wurde es zur besten Bar Österreichs gewählt. Auch in anderen europäischen Städten wie Berlin, Hamburg und Basel wurden die besten Bars gekürt. Das Magazin „Mixology“ verleiht seine Preise seit 2007. Es wurden noch in anderen Kategorien Preise vergeben.