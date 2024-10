In Wien werden am 1. Jänner 2025 die Park-Gebühren für Autos erhöht. Parken für 1 Stunde kostet dann 2,60 Euro. Dies kündigte Peter Hanke (SPÖ) von Wien an. Er ist der Finanz-Stadtrat Wiens. Die Park-Gebühren in Wien sind damit gemeinsam mit Graz die höchsten Park-Gebühren Österreichs. In Graz kostet 1 Stunde Parken in der blauen Zone ebenfalls 2,60 Euro. In den anderen Hauptstädten der österreichischen Bundesländer gelten jeweils andere Preise.