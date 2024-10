In Albanien wurden 2 Asyl-Zentren eröffnet. Die Asyl-Zentren in Albanien waren eine Idee der italienischen Regierung. In einer Zusammenarbeit mit Albanien wurden sie errichtet.

In Italien kommen viele Menschen an, um dort Asyl anzusuchen. Wenn Menschen in Italien Asyl ansuchen, sollen sie vorübergehend in die Asyl-Zentren nach Albanien kommen. Dort wird ihr Asyl-Antrag dann geprüft.

Menschen suchen Schutz

Asyl bedeutet, dass Menschen ihr Heimat-Land verlassen und dann in einem anderen Land Schutz suchen. Zum Beispiel, weil in ihrem Land Krieg herrscht. Viele europäische Länder wollen in Zukunft weniger Menschen Asyl gewähren.