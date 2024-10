Gestern (13. Oktober) hat das Fußball-Spiel zwischen Österreich und Norwegen stattgefunden. Gespielt wurde im Stadion von Linz. Österreich hat das Spiel gegen Norwegen mit 5 zu 1 Toren gewonnen. Die Tore für Österreich haben Marko Arnautovic, Philipp Lienhart, Stefan Posch und Michael Gregoritsch geschossen. Marko Arnautovic hat 2 Tore geschossen.

2. Tabelle-Führer

In der Nations-League ist die österreichische National-Mannschaft damit auf Platz 2 der Gruppen-Tabelle B. Österreich hat Chancen, Gruppen-Sieger zu werden. Das entscheidet sich nach den 2 Spielen im November. Zuerst spielt Österreich am 14. November auswärts gegen Kasachstan. Am 17. November spielt Österreich in Wien gegen Slowenien.

Die Nations-League wird von der UEFA veranstaltet. Die Nations-League findet zusätzlich zu Fußball-Welt-Meisterschaften (WM) und Europa-Meisterschaften (EM) statt. Wenn Mannschaften in der Nations-League gut spielen, können sie zusätzliche Möglichkeiten bekommen, bei einer WM oder EM mitzuspielen.