Im Bundesland Vorarlberg gab es gestern (14. Oktober) Landtags-Wahlen. Im Landtag arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker eines Bundeslandes. Sie kümmern sich um die Gesetze und Verordnungen, die im Bundesland gelten.

Den 1. Platz schaffte die Österreichische Volks-Partei (ÖVP) mit 38,3 Prozent. Die ÖVP hat im Vergleich zu den Landtags-Wahlen 2019 etwas mehr als 5 Prozent weniger Stimmen erreicht. Auf Platz 2 der Landtags-Wahlen schaffte es die FPÖ mit 28,2 Prozent. Das ist doppelt so viel wie die FPÖ im Jahr 2019 in Vorarlberg erreicht hat. Dritter bei der Wahl wurden die Grünen mit 12,2 Prozent. Sie haben im Vergleich zur letzten Wahl mehr als 6 Prozent weniger bekommen.

Gespräche zwischen den Parteien starten diese Woche

Seit 10 Jahren arbeitet die ÖVP in Vorarlberg in einer Regierung mit den Grünen zusammen. Nach dieser Wahl gibt es für die ÖVP mehrere Möglichkeiten, um eine Regierung bilden zu können. Die ÖVP will bald mit den Gesprächen mit den anderen Parteien beginnen.