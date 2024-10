Am Grazer Kaiser-Franz-Josef-Platz wurde ein neues Theater-Haus eröffnet. Die Vorbereitungen dauerten insgesamt 3 Jahre. Die Stadt Graz und das Land Steiermark halfen bei den Umbau-Arbeiten. Gespielt wird bereits im neuen Theater-Haus. Am 23. Oktober geht es weiter mit der Mini-Oper „Story Of Stone“.