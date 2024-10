Für das Post-Amt in der Antarktis wurden Freiwillige ausgesucht. 2 Gruppen von Freiwilligen werden 5 Monate in der Antarktis verbringen.

Eine Gruppe wird sich um eine Pinguin-Familie zu kümmern und das Post-Amt in Port Lockroy auf der Antarktis verwalten. Im Gebäude des Post-Amtes befindet sich auch ein Museum. Eine andere Gruppe kümmert sich um das Blaiklock Island Refuge. Dort müssen Reparaturen erledigt werden. Die Blaiklock Island Refuge ist eine Art Schutz-Hütte in der Antarktis.

Herausfordernde Bedingungen

Ein Aufenthalt in der Antarktis ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein Platz, an dem keine Menschen leben. Die Lebens-Bedingungen für Menschen sind herausfordernd. In der Antarktis gibt es sehr niedrige Temperaturen, auch im Sommer. Es gibt keine Städte in der Antarktis. Für Menschen ist es nicht schwierig, diese Art der Einsamkeit auszuhalten. Jeder Freiwillige darf eine Box mit Spielen, Büchern und Fotos mitnehmen.