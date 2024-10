Am 5. November findet in den USA die Präsidentschafts-Wahl statt. Dabei stehen die beiden Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris zur Wahl. Gestern (1. Oktober) traten die beiden möglichen Vize-Präsidenten gegeneinander an.

Tim Walz ist der Vize-Präsidentschafts-Kandidat von Kamala Harris. Sie beide gehören zur Demokratischen Partei. JD Vance ist der Vize-Präsidentschafts-Kandidat von Donald Trump. Beide gehören zur Republikanischen Partei.

In den USA gibt es seit langer Zeit ein 2-Parteien-System. Das bedeutet, dass sich die Bürger bei Wahlen zwischen 2 großen Parteien entscheiden können. Die 2 großen Parteien sind die Republikanische Partei und die Demokratische Partei.

Bei dem Duell diskutierten die beiden über Themen wie Immigration, Inflation, hohe Medikamenten-Preise, explodierende Mieten und Abtreibung.