Thomas Frühwirth ist ein steirischer Hand-Bike-Radfahrer. Bei der Rad-WM in Zürich (Schweiz) holte er nun seine 2. Medaille. Er gewann die Silber-Medaille in der Kategorie Hand-Bike Straßen-Rennen. Das Straßen-Rennen ging über 57,8 Kilometer. Zuvor konnte er über die Gold-Medaille im Zeitfahren in der Hand-Bike-Kategorie jubeln.