Der US-amerikanische Country-Sänger und Schauspieler Kris Kristofferson ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er hat Songs wie “Sunday Morning Coming Down“ und “Help Me Make It Through the Night“ gesungen. In seiner Karriere hat er 3 Grammys gewonnen. 1 Grammy gewann er für den besten Country-Song und 2 für Duette mit Rita Coolidge.

Berühmter Schauspieler

Kris Kristofferson war auch noch ein bekannter Schauspieler. Er spielte in Filmen wie „A Star is Born“ oder in dem Western-Film „Pat Garrett and Billy the Kid“ mit. 2004 wurde er in die „Country Music Hall of Fame” aufgenommen.